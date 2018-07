Los cuartos de final de la Copa del Mundo se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Viernes 6 de julio:

9:00 a.m. – Uruguay vs. Francia

1:00 p.m. – Brasil o México vs. Bélgica o Japón

Sábado 7 de julio:

9:00 a.m. – Colombia o Inglaterra vs. Suecia o Suiza

1:00 p.m. – Rusia vs. Croacia

El artículo continúa abajo

Los partidos de esta fase que irán por Directv y por los canales nacionales aún no se han definido.

Hasta el momento, así va el cuadro de competencia: