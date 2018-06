Así se jugarán los octavos de final:

Sábado 30 de junio

9:00 a.m. – Francia vs. Argentina

1:00 p.m. – Uruguay vs. Portugal

Domingo 1 de julio

9:00 p.m. – España vs. Rusia

1:00 p.m. – Croacia vs. Dinamarca

Lunes 2 de julio

9:00 a.m. – Brasil vs. México

1:00 p.m. – Bélgica vs. Japón

Martes 3 de julio

9:00 a.m. – Suecia vs. Suiza

1:00 p.m. – Colombia vs. Inglaterra

El vencedor de la llave entre Colombia en Inglaterra se deberá medir en cuartos con el ganador del duelo entre Suecia y Suiza.

Cuadro de competencia: