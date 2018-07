A continuación, la programación de los 4 enfrentamientos:

Viernes 6 de julio:

9:00 a.m. – Uruguay vs. Francia

1:00 p.m. – Brasil vs. Bélgica

Sábado 7 de julio:

9:00 a.m. – Inglaterra vs. Suecia

1:00 p.m. – Rusia vs. Croacia

El artículo continúa abajo

El ganador de Uruguay-Francia jugará en semifinales con el vencedor de Brasil-Bélgica, mientras que el triunfador de Inglaterra-Suecia se encontrará con el equipo que se imponga en el choque Rusia-Croacia.

Cuadro de competencia: