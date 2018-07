“Me parece que se acaba de perder un juego muy importante que a todos nos duele; habrá que darle el luto correspondiente, y seguramente que en los próximos días los jefes tomarán una decisión, yo tomaré las mías y ya lo sabrán”, dijo Juan Carlos Osorio en la rueda de prensa al término del partido de octavos de final del Mundial.

Pero en el mes de marzo, el risaraldense reconoció al diario inglés The Sun que no había aceptado la oferta de ampliación de su vínculo contractual. “Si lo hacemos bien, me gustaría continuar”, dijo esa vez sobre una hipotética buena actuación del combinado azteca en Rusia 2018. “Pero he sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares”, admitió.

El diario mexicano Récord informó que después de ganarle sorpresivamente a Alemania en el debut mundialista, la dirigencia mexicana le reiteró su oferta de renovación a Osorio, siendo rechazada por este de nuevo, al considerar que todavía no era el momento.

Conocido su anhelo por dirigir algún día la Selección Colombia, el mismo medio recuerda que hace un par de meses Osorio habría recibido una oferta de dicha federación, ante la probabilidad de “cambios inminentes” que apuntan a que José Pékerman no seguirá en el equipo después del Mundial.

Según esa web, el DT pidió a la dirigencia cafetera esperar a que terminara su participación en Rusia para escuchar ofertas, dentro de las que también estaría la de Estados Unidos.

Mientras tanto, Goal México pone en la baraja ante lo que consideran como la “inminente” salida de Osorio, 3 nombres para su posible reemplazo: el local Miguel ‘El Piojo’ Herrera y los argentinos Ricardo Lavolpe y Matías Almeyda.