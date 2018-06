Mientras tanto, el conjunto marroquí está sellando prácticamente su eliminación.

Este fue el gol de Cristiano Ronaldo, su cuarta celebración en la Copa del Mundo después de la tripleta que le anotó a España. Tras el tiro de esquina cobrado en corto, el capitán luso se anticipa al cabezazo y vence al arquero El Kajoui:

El tanto permite a CR7 volver a asumir el liderato en solitario de la tabla de artilleros del Mundial, ya que el día anterior el ruso Denís Chéryshev lo había empatado con 3 anotaciones.

Pero después del gol de Portugal, Marruecos tuvo un mejor partido que el cuadro europeo, teniendo más de una oportunidad de igualar el juego; sin embargo, el portero Rui Patricio ha impedido la anotación.

Así forman para el compromiso que abre la jornada de martes:

