“Los Tres Leones enfrentan una nación que le ha dado al mundo a Shakira, un buen café y, eh, otras cosas, nosotros decimos: ¡Go Kane!”, intentando hacer una rima con cocaine y apellido del goleador Harry Kane.

La portada del diario, publicada anticipadamente en Twitter, tiene a la máxima estrella de la Liga Premier y actual goleador del Mundial de Rusia (con 5 anotaciones) como imagen principal y mensaje que dice: “Harry Kane liderará el cargo para enviarnos a los cuartos de final de la Copa Mundial”.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB

— The Sun (@TheSun) July 2, 2018