Caballero, sin embargo, optó por voltearse un poco, hasta casi darle la espalda a Lionel Messi, que estaba junto a él. El motivo tiene que ver con un respeto especial que tiene hacia los símbolos patrios y, en este caso, con la bandera. Así lo explicó hace unos días, como recoge Clarín:

“Se lo noté a Fabricio Coloccini, en el Mundial juvenil que ganamos en 2001. Me gusta mirar la bandera cuando canto el himno. En la cancha de Boca me quedé buscándola antes del partido contra Haití, pero no estaba. Me parece un gesto que dice mucho”.