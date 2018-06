Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer … poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer. Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não … OBJETIVO ! Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA. . . . 📷 @nogueirafoto

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jun 22, 2018 at 8:37am PDT