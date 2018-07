Cuenta el comunicador, como ‘exclusiva’ de su espacio radial, que previo al Mundial de Rusia el técnico José Pékerman le había hecho saber a la dirigencia que ya no quería seguir en la dirección técnica del seleccionado por situaciones familiares y debido a que se sentía cansado; no obstante, Casale señala que la directiva vio al DT de mejor ánimo durante la Copa Mundial.

El periodista asegura que durante la presentación del informe de gestión de Rusia 2018 que tendrá que hacer el seleccionador en los próximos días, “el comité ejecutivo en pleno le va a pedir que continúe al frente de la Selección, y se van a hacer todas las tareas de seducción pertinentes para que él sigue”, informó ‘En La Jugada’.

Contrario a colegas como Iván Mejía, que dice que la Federación no ha buscado a nadie para reemplazar a Pékerman, Casale asegura que en Colfútbol se han recibido diferentes hojas de vida. Resalta que está claro que el comité ejecutivo quiere mantener un técnico extranjero en caso de que el actual timonel no siga, pensando en que no se vaya a generar división en el país, y que tenga un temperamento parecido al del argentino.

Señala que la única opción B por ahora “es un técnico extranjero que está más cerca que lejos, no es un nombre rimbombante, no ha dirigido en un Mundial ni ha dirigido una selección, pero ha estado muy cerca, pero muy cerca, de este proceso”.

