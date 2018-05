Sánchez aseguró en el programa Fútbol Picante de ESPN que no le habló al relator de Win Sports en contra de un país en específico, sino en general a los extranjeros que pretenden dirigir la selección mexicana.

El exfutbolista, que explicó que Eduardo Luis lo abordó en el baño de un aeropuerto, contó que este se le presentó como colombiano y le preguntó por qué no le gusta Juan Carlos Osorio como técnico para México.

“No es que no me agrade él como persona, lo respeto muchísimo, es una persona muy correcta, muy educada, pero yo como mexicano tengo que defender mi ideología de que no voy a aceptar que un técnico dirija a la selección mexicana no siendo mexicano”, afirmó Sánchez que había sido su respuesta.

Agregó que el tema ya había adquirido el rótulo de “chisme”, pues Carlos Antonio Vélez no era la persona con que había hablado, y sugirió que posiblemente por no aceptar que Eduardo Luis le grabara su declaración, este tergiversó lo que en realidad dijo.

“Debe ser un poco más profesional, porque si no tiene las palabras grabadas mías no tiene por qué decir algo que es mentira”, subrayó Sánchez, que además calificó de “gentuza” a los 2 periodistas colombianos por la difusión de esto.

Sin embargo, Vélez optó en su sección ‘Palabras Mayores’ por darle credibilidad a Eduardo Luis, quien a su vez dijo en Antena 2 sobre aquel encuentro: “él sabe lo que dijo, él sabe que lo dijo y además lo piensa”.

Para Carlos Antonio, Hugo Sánchez “está en su derecho de decir lo que le dé la gana, pero cuando uno dice lo que le da la gana lo sostiene”, agregando a su vez que “el sacaculismo es un deporte mundial”, referente a la presunta patraseada del exfutbolista.

Vélez dice que de todas formas el mexicano se autoincriminó en Fútbol Picante, pese a que explicó que no tenía nada contra Colombia, y que ratificó según él su xenofobia; a su vez lo critica con dureza por la apreciación según la cual México es una potencia del fútbol.

“Dice y repite que su selección es muy importante, tanto como España, como Alemania. Hombre, no seamos igualados… Habrá ganado la copa de la Concafaf con Aruba, Curazao, Barbados”

“Seguramente él es de sangre azul y de la realeza”, respondió el veterano comentarista colombiano al calificativo de gentuza.

