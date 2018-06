Tanto Caracol como RCN solo trasmitirán a través de televisión abierta (para todo el país) 32 de los 64 partidos del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el Canal Caracol logró adquirir los derechos para transmitir de manera gratuita todos los partidos del torneo a través de la página web golcaracol.com.

Eso quiere decir que en Colombia, por televisión nacional, se verán 21 partidos de la fase de grupos y 11 encuentros más, de los 16 restantes, desde los octavos de final hasta la gran final.

Esos 11 partidos con los que se completarían los 32 encuentros que podrán ver los colombianos por televisión serían: 5 de octavos de final, 3 de cuartos de final, 2 semifinales y la gran final.

En el grupo de 21 partidos de la fase de grupos que se verán en el país se encuentran todos los encuentros de Colombia, dos partidos de Brasil, dos de Argentina, dos de Alemania, dos de México, dos de Uruguay, uno de España, uno de Perú, uno de Panamá; entre otros.

El artículo continúa abajo

Algunos de los partidos de interés general que se quedan por fuera de la cobertura de los canales nacionales son: Argentina vs. Islandia, Francia vs. Perú, Corea del Sur vs. México e Inglaterra vs. Panamá. A continuación, la lista de 21 partidos de la fase de grupos que transmitirán por televisión Caracol y RCN junto a la hora exacta en Colombia a la que serán:

Jueves 14 de junio: Rusia vs. Arabia Saudita (10 a.m.)

Viernes 15 de junio: Portugal vs. España (1 p.m.)

Sábado 16 de junio: Perú vs. Dinamarca (11 a.m.)

Domingo 17 de junio: Alemania vs. México (10 a.m.) y Brasil vs. Suiza (1 p.m.)

Lunes 18 de junio: Bélgica vs. Panamá (10 a.m.)

Martes 19 de junio: Colombia vs. Japón (7 a.m.) y Polonia vs. Senegal (10 a.m.)

Miércoles 20 de junio: Uruguay vs. Arabia Saudita (10 a.m)

Jueves 21 de junio: Dinamarca vs. Australia (7 a.m.) y Argentina vs. Croacia (1 p.m)

Viernes 22 de junio: Brasil vs. Costa Rica (7 a.m.)

Sábado 23 de junio: Alemania vs. Suecia (1 p.m.)

Domingo 24 de junio: Japón vs. Senegal (10 a.m) y Polonia vs. Colombia (1 p.m.)

Lunes 25 de junio: Uruguay vs. Rusia (9 a.m.)

Martes 26 de junio: Dinamarca vs. Francia (9 a.m.) y Nigeria vs. Argentina (1 p.m.)

Miércoles 27 de junio: México vs. Suecia (9 a.m.)

Jueves 28 de junio: Senegal vs. Colombia (9 a.m.) e Inglaterra vs. Bélgica (1 p.m.)

#MundialRusia2018 Así están distribuidas las transmisiones en Colombia de los 64 partidos del Mundial FIFA Rusia 2018. Aquí el número de partidos por televisión e internet por canal. pic.twitter.com/8Mm1A4v4sg — Gustavo Torres (@TorresTavo) June 3, 2018