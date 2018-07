DirecTV se reservó la exclusividad para transmitir el primer partido de los cuatro de cuartos de final: Uruguay vs. Francia. Dicho encuentro se llevará a cabo este viernes 6 de julio a partir de las 9 a.m. hora colombiana.

Eso quiere decir que por Caracol y RCN los colombianos podrán ver: Brasil vs. Bélgica, Rusia vs. Croacia y Suecia vs. Inglaterra.

El de Uruguay y Francia será el último partido que tenga en exclusiva DirecTV ya que los canales colombianos podrán transmitir las dos semifinales del torneo, el partido por el tercer puesto y la gran final.