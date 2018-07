Reveló Mejía en el programa 6 a.m Hoy poy Hoy, de Caracol Radio, que tras una charla con un par de altos directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, el DT aún no dicho si se queda o si se va después de que se termine su contrato a finales de julio.

Cuenta que el presidente de la FCF Ramón Jesurún viajará a Buenos Aires a encontrarse con el seleccionador para preguntarle cuáles son sus intenciones e iniciar las negociaciones. El periodista destaca que si Pékerman desea quedarse, en la Federación tienen claro que no hay manera de sacarlo del cargo pues los resultados lo favorecen.

Sin embargo, Mejía se refiere a 2 “puntos irrenunciables” a los que se deberá acoger el DT a la hora de la renovación:

“No hay más plata (aumento). El contrato es muy bueno y se lo sostenemos” “El entorno tiene que cambiar. No nos aguantamos un día más al señor Pascual Lezcano, esto no puede seguir”

Para el periodista, tras su charla con los ejecutivos de la FCF, ese último punto es el que podría romper el vínculo entre la Federación y el DT “porque Pékerman no va a querer sacarse de encima al señor Pascual, que es su empresario, su hombre de confianza”.

Mejía explica que la intervención de Lezcano en la Federación llega al punto de que para que Jesurún pueda hablar con el técnico, tiene que hacerlo primero con el representante. De igual forma, cuenta que este también acude a las reuniones del comité ejecutivo a las que estratega es citado para rendir el balance de su gestión.

En el papel de ‘abogado del diablo’, César Augusto Londoño subrayó que en lugar del técnico también se escudaría en Lezcano para solucionar los “chicharrones” con la Federación; a su vez, menciona que la figura de Pascual Lezcano les ha funcionado al entrenador y a la Selección Colombia. Por eso cree que el mayor inconveniente para renovar a Pékerman sería el económico:

“Creo que Pascual ha sido un factor de unión, de convergencia en el equipo nacional, y si bien algunos pueden tener críticas en torno a su gestión, el equipo colombiano en seis años y medio no ha tenido ningún desafuero público, no ha habido un escándalo, es un equipo unido, es un equipo comprometido en su colectividad, en su grupo, que quiere al entrenador”

De otro lado, Iván Mejía resalta que por ahora no hay plan B para reemplazar al estratega. “Con Osorio no han hablado nunca y no van a hablar. No hay Pintos, no hay nadie. La única posibilidad sería en un momento determinado Gareca, que todavía no sabe si se queda en Perú”, asegura.