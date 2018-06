En entrevista para El Espectador, publicada en Facebook, Mejía lanzó este pronóstico poco esperanzador: “Nosotros, ¿con qué vamos a salir a jugar?, o es que en 5 días se va a recuperar el nivel de James, o en 5 días se va a recuperar Mina, (…) Zapata… Estamos al borde del precipicio, esa es la verdad”.

Y termina con esta: “Yo no me meto mentiras a estas alturas de mi vida”, luego de endilgarle más del 80 % de la culpa de haber perdido al error de Dávinson Sánchez y expresar sus dudas sobre el nivel físico de James y otros jugadores, la salida de Juan Guillermo Cuadrado por Izquierdo y por qué no metieron a Mateus Uribe, si se supone que es “la nueva sangre” del equipo.

