Tras una gran asistencia, el goleador el Mundial quedó frente a frente con el portero Subasic, al que le remató cruzado.

El guardameta dejó servido el rebote y a Kane con el arco a disposición, pero el tiro terminó siendo rechazado de forma increíble entre el palo y el arquero, quien alcanzó a regresar a salvar a su equipo.

Aquí, 2 ángulos de la jugada:

Doble oportunidad se puede Kane !!… Subasic no deja morir su arco… #ENG #CRO #CROENG #Rusia2018 pic.twitter.com/v9HjMoUL5q

Harry Kane vs the run of playpic.twitter.com/XlyhvMqwoG

— The18 (@the18com) July 11, 2018