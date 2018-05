Não foram dias e meses fáceis, passamos por muita coisa. Mas eu tenho certeza que o cara lá de cima não faz nada por acaso. Temos que aprender com as situações que pensamos que são ruins. Você descobriu que é mais forte do que pensava e passamos mais tempo juntos nos conhecendo, cuidando um do outro e criando nossa história. . Sempre estarei ali, na primeira fileira. Torcendo, incentivando, gritando, rindo, chorando, vibrando e orando por você e para todos os seus objetivos se concretizarem. . Vencemos uma batalha e ja já vamos vencer a guerra! Vamos com tudo, meu capitão!

