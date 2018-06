Fernando Niembro hizo le pidió al jugador a que diera un paso al costado en el programa ‘Planeta fútbol’, espacio del canal Win Sports, en donde lo responsabilizó en gran medida del presente de la Selección, la cual está al borde de la eliminación en el Mundial.

“Messi hace poco renunció al seleccionado argentino, dijo que estaba hastiado, que estaba cansado, que las críticas lo ponían mal y que lo conmovían”, recordó inicialmente.

“Yo lo invito a reflexionar sobre si llegó el momento, sinceramente, de tomar la misma determinación, la misma que en aquel tiempo”, indicó.

El artículo continúa abajo

Finalmente, dejó claro que las atribuciones que se ha tomado Messi al interior del plantel han terminado siendo perjudiciales para el desempeño del plantel: “Él no puede ser el conductor, no puede ser el líder, no puede ser el director técnico, no puede ser quien conduzca a este grupo”.

En video, las palabras del Niembro: