Las cadenas de televisión dejaron de lado las voces masculinas para dejar los juegos al mando de las dos periodistas deportivas y no solo para que expresaran un comentario de vez en cuando en toda la transmisión.

Morais narró para Fox el duelo entre su Selección y Suiza para Fox Sports Brasil, mientras Sparks hizo lo propio con el partido entre Portugal y Marruecos para la BBC One, acompañada del presentadores Martin Keown, y los astros ingleses Gary Lineker, Frank Lampard, Rio Ferdinand y Alan Shearer.

Sparks ha tenido que luchar contra los comentarios machistas por ser una voz reconocida en los medios de su país.

Además, como reportera en campo el año pasado tuvo que soportar que David Moyes, entonces entrenador del Sunderland de Inglaterra le dijera durante una entrevista que merecería una bofetada pese a ser mujer. Luego del episodio, Moyes tuvo que disculparse con ella y pagar 30.000 libras de multa.

Esta fue la narración que Sparks hizo del gol de Cristiano Ronaldo al inicio del juego ante Marruecos:

History maker! Well done @vksparks who this afternoon became the FIRST EVER woman to commentate live on a #WorldCup game for British TV by taking to the mic for @BBC for #PortugalvMorocco 👏🏽👏🏽👏🏽#WomeninFootball pic.twitter.com/fwHlA8ceah

— Women in Football (@WomeninFootball) 20 de junio de 2018