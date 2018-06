Según el portal Medio Tiempo, Juan Carlos Osorio debe encontrar un ajuste ya que el colombiano no plantea algo diferente que no sea “solo tener la pelota”, y el problema, es que el Tri no sabe qué hacer con ella “para crear una jugada de peligro”.

Según el portal, los únicos mexicanos que mostraron un nivel a la altura del Mundial fueron el Tecatito Corona y el arquero ‘Memo’ Ochoa, quien se vistió de figurar para salvar a su equipo en varias ocasiones.

En el segundo tiempo, Osorio realizó algunos cambios que no “funcionaron”, y que le permitieron a Dinamarca marcar 2 goles, en 5 minutos, tras la “débil” marca de la defensa.

A 8 días del debut de México en Rusia contra el vigente campeón mundial, Alemania, el medio mexicano reclama mejorías en la defensa y la puntería si es que Osorio “quiere por lo menos dar un poco de pelea”.