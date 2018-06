“Messi jugó como pudo jugar, hizo lo que podía. Es difícil tener que resolver los problemas de tus compañeros. Me toca en carne propia: yo sabía lo que iba a hacer (Ricardo) Giusti, (Sergio) Batista o (Jorge) Valdano… Sabía si se la tenía que dar larga o corta, porque si no se la regalaba al rival”, explicó.

Maradona, muy crítico con Jorge Sampaoli tras el empate 1-1 ante Islandia en el primer partido del equipo en Rusia-2018, volvió a defender a Messi y a culpar al DT albiceleste del rumbo de la formación en el Mundial.

“Que no jodan más con lo de líder, el pibe no lo es pero no pretendamos ahora que nos gane una Copa solo. Porque le tenemos que echar la culpa del liderazgo a los que le corresponde, desde el presidente de AFA hasta el último ayudante de Sampaoli”, añadió.