“Lo que hicieron será recordado por siempre”, escribió Zlatan Ibrahimovic en su cuenta de Twitter adjuntando una foto de los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de Suecia.

Agradeció por el “espectáculo” y aseguró que todos merecían recibir un balón de oro por haber llegado hasta la instancia de cuartos de final.

Every player should get a golden ball in Sweden. What they did will be remembered forever. Thank you for the show pic.twitter.com/VsoaUY6W99

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 7, 2018