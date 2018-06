No obstante, el capitán español aseguró que David de Gea siempre estará en su equipo, pues “no se trata de no equivocarse”, sino de “no rendirse”.

El emotivo mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ambos jugadores abrazados.

No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/SNizXiBW1Y

— Sergio Ramos (@SergioRamos) June 16, 2018