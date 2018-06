Mi Guerrero de mil batallas💪🏻 Un día lo soñaste,se lo pediste a Dios y acá estás cumpliendo tu sueño,mi sueño el sueño de todos los que te hemos visto crecer como profesional❤️⚽️🙏🏻… Con toda mi campeón⚽️🙏🏻 de la mano de Dios🙏🏻 Mi favorito #12🙏🏻 Vamos 🇦🇷

Jun 25, 2018