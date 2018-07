Sin embargo, en las redes sociales una buena cantidad de colombianos decidió desahogarse con insultos e improperios hacia los jugadores que no tuvieron la eficacia que se necesitaba para eliminar al equipo europeo y avanzar a cuartos de final del Mundial.

La intolerancia y agresiones virtuales no se hicieron esperar y por tal motivo Mateus Uribe decidió configurar la privacidad de su cuenta de Instagram para que las personas que no lo siguen no tuvieran acceso a sus publicaciones.

Cuenta Mateus

El volante que jugó en Atlético Nacional decidió no hablar ante los medios de comunicación para entregar sus conclusiones de lo sucedido. Muchas de las críticas durante las últimas horas se han dirigido hacia él, pero una buena cantidad de personas en redes sociales ha destacado que fue un remate al arco de él, en el último minuto, el que provocó el tiro de esquina del que se originó el gol de Yerry Mina que empató el partido 1-1 y llevó el encuentro al tiempo suplementario.