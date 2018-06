El emplumado adivino optó por tomar con su pico una bandera de Colombia en vez de la de su país. El historial de aciertos de Olivia es muy bueno, con 6 aciertos de 7 predicciones en el Mundial femenino de 2015 y 5 de 7 en partidos de los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.

El artículo continúa abajo

La anterior es una de las varias noticias curiosas que tienen que ver con el certamen futbolístico más importante del planeta. Las siguientes son otras historias del Mundial Rusia 2018.

Mal momento para un ‘selfi’

Tomarse una fotografía sonriendo alegremente con un joven aficionado suele ser algo positivo… salvo que acabes de perder un partido. Es lo que hizo el alemán Julian Brandt, que instantes después de que su equipo cayera 1-0 ante México el domingo posó con un niño en el estadio Luzhniki, lo que enfadó a muchos en las redes sociales. “Iba a entrar en el túnel, un chico llegó y me gritó. En el momento no piensas y aceptas”, se justificó Brandt ante la avalancha de críticas, acusándole de indiferencia, que ha recibido en las últimas horas.

Harto de la broma

Al defensa francés Benjamin Pavard comienza a cansarle una broma. Su compañero Adil Rami le puso un apodo, ‘Jeff Tuche’, en alusión a un personaje de una comedia cinematográfica de éxito en su país, cuyo protagonista tiene un peinado parecido al de Pavard. El sobrenombre ha tenido un cierto éxito y al lateral derecho comienza a no agradarle: “Era muy gracioso al principio, pero ya pasado un tiempo…”, admitió en una declaración a los periodistas.

Desacuerdos de pareja

El austríaco Dominic Thiem, reciente finalista en Roland Garros, y la francesa Kristina Mladenovic, son una de las parejas de tenistas más conocida, pero han tenido una pequeña disputa futbolística. A Mladenovic le entusiasmó el partido de Cristiano Ronaldo el viernes en el 3-3 contra España: “Sin ninguna duda es el mejor de todos los tiempos. Ronaldo”, escribió en Twitter. Pero preguntado por su opinión, Thiem, que está en Alemania para disputar el torneo de Halle, admitió su desacuerdo: “Me gusta mucho Ronaldo, pero no estoy de acuerdo con Kiki (el apoyo de Kristina). Para mí el mejor de siempre es Ronaldinho”.

Árbitro de VAR

El capitán de la Roja, Sergio Ramos, tuiteó una fotografía de árbitros del sistema de asistencia de video (VAR) durante el México-Alemania (1-0) del domingo y consideró que uno se parecía físicamente a su compañero Lucas Vázquez, con quien le comparó. El jugador gallego no tardó en responderle, también en Twitter y siguiendo la broma iniciada por Ramos: “Como me dejen un partido en el VAR no duras ni cinco minutos en el campo”, dijo a su compañero andaluz, que tiene reputación de ser un defensa central férreo.

Desde el espacio

Pese a la derrota ante México, Alemania recibió un mensaje de apoyo desde el cielo. El astronauta alemán Alexander Gerst, actualmente en la Estación Espacial Internacional (ISS), envió un mensaje a través de internet desde allí: “El primer partido sólo es un ensayo general. Cruzo los dedos por vosotros desde la ISS”. Todo ello posando con una camiseta de la Mannschaft.