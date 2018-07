El obsequio, para todos los pasajeros que volaban entre los aeropuertos de Heathrow en Londres y Domodedovo en Moscú, fue un chaleco al estilo del que usa el director técnico británico Gareth Southgate, informa el portal LadBible.

Los pasabordos, de otro lado, también tuvieron sus variaciones: en lugar del nombre del pasajero, se leía ‘Football’; en vez de la puerta de embarque (Gate) se veía la palabra ‘South’, que juntada con ‘Gate’ da el apellido del seleccionador; y en cuanto al itinerario, decía: ‘De Moscú a Casa’, en clara alusión al deseo de los británicos de obtener la copa Mundo, que le ha sido esquiva desde 1966.

Este es un trino que publica una imagen del chaleco y el pasabordo:

@British_Airways getting into the spirit by giving everyone flying to Moscow a #garethsouthgate waistcoat #ENGCRO pic.twitter.com/vQRdpOGzvc

— Wayne Garvie (@garvie1) July 11, 2018