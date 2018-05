El zaguero, primer jugador en llegar a la concentración mundialista en Bogotá, se encuentra en observación por parte del cuerpo técnico y médico de la Tricolor por la lesión sobre la cual el Pachuca de México dijo en principio que se trataba de una molestia muscular en el bíceps femoral, que le llevaría 3 semanas para su recuperación.

Futbolete recuerda que cuando supuestamente Murillo estuvo habilitado para jugar, su club lo convocó para la última fecha de la liguilla mexicana, pero decidió no arriesgarlo y el equipo quedó eliminado. De esa manera, la única actividad que ha tenido el defensor desde que se lesionó hace casi 2 meses con la Selección ha sido en entrenamientos.

“Si no está al 100%, no irá al Mundial. Por ahora no lo está”, sentencia el mencionado portal.

Hace un mes, Murillo le había dicho al programa Fox Sports Radio Colombia que su recuperación iba bien y que ya se había reintegrado a los entrenamientos con su club, pese a que sentía un poco de dolor. Por eso, la reciente noticia sobre su posible baja para el Mundial, publicada por Antena 2, hace pensar que el defensor habría sufrido una recaída.

Frente a este panorama, agrega la emisora, José Pékerman y su equipo mantienen en ‘remojo’ a William Tesillo, defensor de Independiente Santa Fe que fichará después de la Copa del Mundo por el León de México. El DT se inclinaría por este, por encima de Bernardo Espinosa, debido a que maneja el mismo perfil de Murillo.

Habrá que ver cuál de los defensores termina viajando a Italia este sábado, después de la despedida que recibirá la Tricolor en El Campín de Bogotá.