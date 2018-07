Contrario a lo que había dicho el técnico José Pékerman, que previo al último partido ante Inglaterra señaló que el James Rodríguez se encontraba bien y recuperándose, la resonancia practicada al jugador en Múnich habría informado lo contrario.

“La política del departamento médico es no dar mucha información. Se habló de la lesión, sin dar la gravedad de la misma. Eso, para ayudar a especular un poco a los medios, no sólo de Colombia sino del exterior”, afirmó Ulloa ante panelistas del programa Debate Final de El Tiempo y Fox Sports.

“La microrotura y el edema son lesiones muy similares, en ambos casos se refieren a lesiones musculares muy pequeñas. Se pueden describir de varias maneras”, explicó Ulloa durante el debate.

¡LA LESIÓN DE JAMES!#DebateFinalElTiempoFOX | #FOXenRusia | Carlos Ulloa, Médico Selección Colombia: “Sabíamos que James no podía y no iba a jugar con Inglaterra pero no se iba a dar ningún diagnóstico previo al partido” pic.twitter.com/0K0yRX5Dfl

— FOX Sports Colombia (@FOXSportsCo) July 8, 2018