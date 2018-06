Según Carlos Antonio Vélez, Lerma fue titular en el estreno mundialista del combinado ‘cafetero’ por encima de Uribe, que era el que venía trabajando en la línea de volantes, porque lo van a vender por 16 millones de libras esterlinas a un club de Inglaterra.

Frente a este señalamiento, el exarquero Faryd Mondragón, panelista del programa, agregó que la condición para que un jugador que ocupa plaza de extranjero pueda ser contratado en el fútbol inglés es que haya jugado el 75 % de los encuentros de su selección en los últimos 2 años.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, el propio Vélez aclaró que no es culpa de Lerma haber actuado y que no debe ser acusado de nada, dejando ver que la responsabilidad de estos manejos es exclusiva del cuerpo técnico encabezado por el argentino José Pékerman.

A continuación, Carlos Antonio Vélez diciendo que los señalamientos por la derrota 2-1 ante el cuadro japonés no se deben dirigir hacia el plantel:

"No quiero es que se metan con los jugadores, ellos no tienen la culpa y son muy buenos. A mi si me parece que Izquierdo merecía estar en la Selección" @velezfutbol #PlanetaFútbol pic.twitter.com/FX23pn9GW4

— Win Sports (@WinSportsTV) June 21, 2018