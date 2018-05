إذا جاءك اليأس ليُحدثك عن المستحيل فحدّثه بدورك عن قدرة رب العالمين : "إنّما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له كُن فيكون " جمعة مباركة عليكم🌹

