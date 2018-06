Así mismo, Osorio dijo que ha sido una “experiencia enriquecedora” estar al frente de una selección que “produce todo tipo de emociones”.

Se refirió a las “polémicas” que muchas veces generan sus decisiones técnicas, asegurando que “me han fortalecido, me han enriquecido y me han enseñado muchas cosas del juego, de cómo gestionar una selección y, en términos generales, me siento mucho más fuerte”.

¿Qué opina Juan Carlos Osorio sobre su paso en la dirección técnica en #MEX? Esto dijo a su llegada al hotel de concentración en Moscú 📹 @MINELLIATAYDE https://t.co/dvpnb10pqA pic.twitter.com/pHF5bwFUEN — La Afición (@laaficion) June 11, 2018

De la misma manera, Juan Carlos comentó que su equipo se comprometió a hablar “estrictamente de fútbol”, luego de que sus jugadores se vieron involucrados en un escándalo por una supuesta fiesta sexual.

“Se comenten acusaciones innecesarias, hay otras que están bien sustentas. Me parece que la declaración de Javier (‘Chicharito’ Hernández) y hablar en representación del grupo, que fue todo una reunión donde asistieron todos, creo que representa y demuestra que el grupo está unido y ojalá eso lo podamos demostrar en el campo. Desde ayer nos comprometimos a hablar estrictamente de fútbol”.

Juan Carlos Osorio habló ante los medios a su llegada a Rusia. Comentó lo siguiente sobre la fiesta en la cual se vieron involucrados los seleccionados. pic.twitter.com/pxFNnpgyTq — AS México (@ASMexico) June 11, 2018

México hará su gran debut en el Mundial de Rusia el próximo 17 de junio contra Alemania.