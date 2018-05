José Heriberto Izquierdo entregó sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación que lo estaban esperando en pleno aeropuerto, en donde dijo que atraviesa por un nivel óptimo como para aspirar a ser uno de los 23 jugadores que Colombia inscribirá para Rusia 2018.

“He aprendido a defender, he mejorado demasiado y creo que le puedo aportar a la Selección. Hay mucha competencia y eso lo motiva a uno, pero al final quien toma la decisión es el técnico”, señaló.

Su presencia, según Blu Radio, obedece a que Edwin Cardona, quien actúa en su misma posición, habría sido descartado para ir al Mundial.

“Siempre he jugado por el lado izquierdo [el mismo de Cardona], conozco la posición y es en donde puedo apostar muchísimo más. Me gusta hacer goles, busco el perfil para pegarle al balón y me ha dado resultado”, agregó.

Finalmente, expresó que hasta su arribó a la capital de la República no había cruzado palabras con el seleccionado nacional, el argentino José Pékerman. Sin embargo, acotó que no dejará pasar la posibilidad de ir a Rusia.

“Cualquier oportunidad que me dan tengo aprovecharla”.

En video, las declaraciones de Izquierdo: