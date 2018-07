Las criticas del defensa se centraron especialmente en lo que el consideró una provocación “física” y “mental”, cuando el juez central, el estadounidense Mark Geiger, pitó un penalti a favor de Inglaterra por lo que él consideró una falta de Carlos Sánchez sobre Harry Kane.

Citado por Independent, Stones dijo:

“El juego fue muy extraño. Es el equipo más sucio con el que me he enfrentado, con respecto a cuando ganamos un penalti, rodeando el árbitro, presionándolo, el cabezazo que todos ustedes vieron, parándose en el punto del penalti y a lo lados, cosas sobre las que ustedes, estoy seguro, no escucharon”.