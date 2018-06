No obstante, una fuente de primera mano consultada por El Tiempo habría asegurado que la lesión no es de consideración y los días de incapacidad no serían muchos.

Según Blu Radio, la lesión que tuvo en su pierna izquierda, que le impidió ser inicialista en el partido ante Japón, habría causado una sobrecarga en la otra pierna y por lo tanto no podrá ser parte del onceno inicial ‘tricolor’.

Sin embargo, el colombiano podría volver a la nómina titular en el siguiente partido, si la Selección Colombia logra avanzar a la siguiente ronda del Mundial, informó Caracol Radio.

Por otra parte, también se conoció que Miguel Ángel Borja tiene una molestia en una de sus rodillas razón por la que no entrenó este sábado con sus compatriotas.

En cambio, Abel Aguilar superó su edema y volvió a los entrenamientos.