Mientras que en las huestes de la Albiceleste (golpeada por la reciente derrota 3-0 ante Croacia) esperan un empate entre africanos y europeos, un triunfo de estos últimos complicaría en demasía el paso de los dirigidos por Sampaoli a octavos.

Por el contrario, la victoria nigeriana dejaría el tema mucho más parejo en el Grupo D para la última fecha.

A continuación las alineaciones para este duelo inédito en la historia de los mundiales:

Okay – now for Match 2!

Here are the teams for #NGAISL 👇 pic.twitter.com/AOgHVq8QVP

