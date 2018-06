Este es el video del tanto:

El segundo gol llegó a los 22 minutos del partido, luego de una falta en el área contra Jesse Lingard. El delantero Harry Kane, una de las figuras de los ingleses, se encargó de aumentar la ventaja para su selección.

El tercer gol del partido fue obra de Jesse Lingard que, en el minuto 36, venció al arquero panameño Jaime Penedo con un disparo desde fuera del área:

Apenas 4 minutos más tarde, John Stones se volvió a reportar en el marcador y volvió a anotar luego de una jugada de tiro libre preparada, ante la que nada pudo hacer la vulnerable defensa panameña:

Al minuto 45, el árbitro egipcio Ghead Grisha pitó otra falta en el área, esta vez sobre Harry Kane, luego de un tiro de esquina. El mismo goleador fue el encargado de poner el 5-0 con el que ambas selecciones se fueron a sus camerinos.

Ya en el segundo tiempo, de nuevo Kane, esta vez ‘sin querer queriendo’, desvió con el tacón un disparo de un compañero que descolocó al arquero Penedo y marcó el 6-0 antes de ser sustituido por el técnico Gareth Southgate:

Con la anotación, Kane completó 5 goles en el Mundial y se convirtió en el goleador del torneo, al superar al portugués Cristiano Ronaldo y al belga Romelu Lukaku, que tienen 4 tantos cada uno. Además, según ESPN Datos, el delantero de Tottenham Hotspur ha marcado 13 goles en los últimos 9 partidos que ha disputado con Inglaterra.

Los británicos formaron así para el encuentro:

