El diálogo entre Hugo Sánchez y Miguel ‘El Piojo’ Herrera se presentó durante la emisión del programa ‘Fútbol picante’, espacio del canal ESPN en el que Sánchez funge como panelista y al que Herrera fue invitado.

Sobre el desempeño de Juan Carlos Osorio, ‘El Piojo’ señaló: “Como siempre lo dije, su trabajo nunca me gusto, aunque el tipo me cae bien. Lo dije desde hace mucho y lo sigo reiterando ahora con la idea de que a esta generación yo la veía con mayores posibilidades de hacer cosas trascendentales. Además, que en sus manos estaba evitar a Brasil”.

Frente a esta posición, Hugo Sánchez le indicó a Herrera: “Entonces estarás de acuerdo conmigo en no renovar a Juan Carlos Osorio, en traer a un cuerpo técnico mexicano y entre los candidatos estás tú”.

Acto seguido, ‘El Piojo’ replicó: “No estoy de acuerdo con la renovación de Osorio; estoy de acuerdo contigo en que los mexicanos tenemos la capacidad necesaria para dirigir a la selección. Pero no me estoy candidateando porque estoy feliz en el club América y me parece que tu serías una buena opción”.

Finalmente, Sánchez consultó a Herrera sobre si la selección mexicana retrocedió con Osorio y ‘El Piojo’ aclaró que no: “No se retrocedió porque pasó a los octavos de final, como en los últimos 7 mundiales, aunque esperábamos mucho más”.

En video, la entrevista completa: