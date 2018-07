Posteriormente, a la 1:00 p.m. en Sochi, Rusia buscará su paso a semifinales frente a Croacia, escuadra de estrellas como Luka Modric, Ivan Perisic y Mario Mandzukic. Este duelo también irá por Caracol, RCN y Directv.

Los vencedores de estas 2 contiendas se medirán por un cupo en la final el miércoles 11 de julio en Moscú.

Programación, sábado 7 de julio:

9:00 a.m. – Suecia vs. Inglaterra (Caracol, RCN y Directv)

1:00 p.m. – Rusia vs. Croacia (Caracol, RCN y Directv)

Posibles nóminas de Suecia vs. Inglaterra:

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Ashley Young; Jesse Lingard, Jordan Henderson y Dele Alli; Raheem Sterling y Harry Kane. D.T.: Gareth Southgate.

Suecia: Robin Olsen; Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist y Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen. D.T.: Jan Andersson.

Posibles nóminas de Rusia vs. Croacia:

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich y Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev, Alexander Samedov y Aleksandr Golovin; Denis Chéryshev y Artem Dzyuba. D.T.: Stanislav Cherchesov.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida e Ivan Strinic; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Perisic; y Mario Mandzukic. D.T.: Dalic Zlatko.