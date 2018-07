Posteriormente, en el duelo de fondo, a la 1:00 p.m., la Selección Colombia se juega su paso a cuartos de final contra Inglaterra, elenco del goleador del campeonato, el atacante Harry Kane, quien lleva 5 tantos en lo que va del certamen.

Las acciones de esta contienda, para la cual está en duda James Rodríguez en el combinado ‘cafetero’ por una lesión muscular en el sóleo, también se podrán seguir por Caracol, RCN y Directv.

El artículo continúa abajo

Los ganadores de estas 2 contiendas se medirán entre sí por un cupo a las semifinales el sábado 7 de julio.

Programación para este martes 3 de julio:

9:00 a.m. – Suecia vs. Suiza (Caracol, RCN y Directv)

1:00 p.m. – Colombia vs. Inglaterra (Caracol, RCN y Directv)

Posibles nóminas de Suecia vs. Suiza:

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist y Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Oscar Hiljemark, Albin Ekdal y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen. D.T.: Janne Andersson.

Suiza: Yann Sommer; Michael Lang, Johan Djourou, Manuel Akanjin y Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Valon Behrami, Xherdan Saqiri, Blerim Dzemaili y Steven Zuber; y Haris Seferovic. D.T.: Vladimir Petkovic.

Posibles nóminas de Colombia vs. Inglaterra:

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; Carlos Alberto Sánchez, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado y Juan Fernando Quintero; y Radamel Falcao García. D.T.: José Pekerman.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones y Harry Maguire; Kieran Trippier, Delle Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard y Ashley Young; Raheem Sterling y Harry Kane. D.T.: Gareth Southgate.