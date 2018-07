Las acciones del encuentro entre ‘charrúas’ y ‘galos’ se podrán observar exclusivamente por Directv.

Entre tanto, a segunda hora, a la 1:00 p.m., Brasil, con Neymar como referente de ataque, chocará contra Bélgica, escuadra que anuncia a figuras de la talla de De Buyne, Hazard y Lukaku. Este compromiso irá por los canales Caracol, RCN y Directv.

Los ganadores de estas 2 contiendas se medirán entre en semifinales. Mientras que el sábado 7 de julio se disputarán los otros 2 cotejos de los cuartos de final: Suecia-Inglaterra y Rusia-Croacia.

Programación, viernes 6 de julio:

9:00 a.m. – Uruguay vs. Francia (Directv)

1:00 p.m. – Brasil vs. Bélgica (Caracol, RCN y Caracol)

Posibles nóminas de Uruguay vs. Francia:

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Diego Laxalt; Nahitan Nández, Lucas Torreira, Matías Vecino y Rodrigo Bentancur; Luis Suárez y Cristhian Stuani. D.T.: Óscar Tabárez.

Francia: Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Samuel Umtiti, Raphael Varane y Lucas Hernández; N’Golo Kanté, Corentin Tolisso y Paul Pogba; Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Olivier Giroud. D.T.: Didier Deschamps.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina)

Posibles nóminas de Brasil vs. Bélgica:

Brasil: Alisson Becker; Fagner Lemos, Joao Miranda, Thiago Silva, Marcelo Vieira o Filipe Luis; Fernandinho, Paulinho; Willian Borges, Philippe Coutinho; Neymar da Silva y Gabriel Jesús. D.T.: Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’.

Bélgica: Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Vincent Kompany y Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Axel Witsel, Nacer Chadli, Marouane Fellaini o Dries Mertens y Kevin de Bruyne; Eden Hazard; y Rumelu Lukaku. D.T.: Roberto Martínez (ESP).

Árbitro: Milorad Mazic (Serbia).