Posteriormente, a la 1:00 p.m., se jugará la última fecha del cuadrangular D con el encuentro entre Nigeria y Argentina, duelo en el que ambos buscan su clasificación. A los africanos les bastaría el empate, mientras que los albicelestes necesitan ganar y para ello tendrán a Franco Armani, exarquero de Atlético Nacional, desde el inicio según el diario Olé. Este duelo irá por Caracol, RCN y Directv.

Entre tanto, en el otro compromiso, Croacia, equipo ya clasificado y con nómina mixta (sin Modric y Rakitic), se medirá con Islandia, que debe ganar para seguir en competencia, ya que tiene un punto, igual que Argentina, pero un gol en contra menos en el acumulado global. Esta contienda irá por Directv.

Programación completa (martes 26 de junio):

9:00 a.m. – Dinamarca vs. Francia (Caracol, RCN y Directv; grupo C)

9:00 a.m. – Australia vs. Perú (Directv; grupo C)

1:00 p.m. – Islandia vs. Croacia (Directv; grupo D)

1:00 p.m. – Nigeria vs. Argentina (Caracol, RCN Directv; grupo D)

Posibles nóminas para Dinamarca vs. Francia:

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjær, Christensen y Stryger Larsen; Jorgensen, Delaney, Eriksen y Schöne; Sisto y Braithwaite.

Francia: Steve Mandanda; Sidibé, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe y Lucas Hernandez; N’Golo Kanté, Steven N’Zonzi, Ousmane Dembélé y Thomas Lemar; Antoine Griezmann y Olíver Giroud.

Posibles nóminas de Australia vs. Perú:

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Ánderson Santamaría y Miguel Trauco; Pedro Aquino o Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Christian Cueva y Édison Flores; André Carrillo y Guerrero.

Australia: Mathew Ryan; Aziz Behich, Trent Sainsbury, Mark Milligan y Josh Risdon; Aaron Mooy, Mile Jedinak, Massimo Luongo y Robbie Kruse; Jaime McLaren o Tom Juric y Mathew Leckie.

Posibles nóminas de Islandia vs. Croacia:

Islandia: Hannes Halldorsson; Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Sverrir Ingason y Hordor Magnusson; Rurik Gislason, Gylfi Sigurdsson, Aron Gunnarsson y Birkir Bjarnason; Jon Bödvarsson y Alfred Finnbogason.

Croacia: Lovre Kalinic; Tin Jedvaj, Lovren, Duje Caleta-Car y Pivaric; Mateo Kovacic, Andrej Kramaric, Ante Rebic y Marcelo Brozovic; Nicola Kalinic y Marko Pjaca.

Posibles nóminas de Nigeria vs. Argentina:

Nigeria: Uzoho; Ekong, Balogun y Omeruo; Moses, Obi Mikel, Ndidi, Etebo y Idowu; Iheanacho y Musa.

Argentina: Franco Armani; Eduardo Salvio, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Enzo Pérez y Éver Banega; Lionel Messi, Ángel di María y Sergio Agüero o Gonzalo Higuaín.