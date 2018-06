El compromiso entre Arabia Saudita y Egipto tendrá la conducción arbitral del colombiano Wilmar Roldán e irá únicamente por Directv, en tanto que la contienda entre Uruguay y Rusia se podrá observar por los canales Caracol, RCN y Directv.

Posteriormente, a la 1:00 p.m., el cuadrangular B bajará su telón con un duelo directo: Portugal (4 puntos) vs. Irán (3 puntos), y con la confrontación entre Marruecos (0 puntos) y España (4 unidades). Ambos partidos serán transmitidos solo por Directv.

Programación completa (lunes 25 de junio):

9:00 a.m. – Arabia vs. Egipto (Directv; grupo A)

9:00 a.m. – Uruguay vs. Rusia (Caracol, RCN y Directv: grupo A)

1:00 p.m. – Irán vs. Portugal (Directv: grupo B)

1:00 p.m. – España vs. Marruecos (Directv; grupo B)

Posibles nóminas de Uruguay vs. Rusia:

Uruguay: Fernando Muslera; Sebastián Coates, Diego Godín y Martín Cáceres; Nahitan Nández, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Matías Vecino y Diego Laxalt; Luis Suárez y Édinson Cavani.

Rusia: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Sergey Ignashevich y Yury Zhirkov; Alexander Samedov, Yuri Gazinskiy, Aleksandr Golovin y Roman Zobnin; Denis Cheryshev y Artem Dzyuba.

Posibles nóminas de Irán vs. Portugal:

Irán: Ali Berianvard; Ramin Rezabian, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard y Pejman Montazeri; Seeid Ezatolahi, Mehdi Taremi, Vahid Amiri y Omid Ebrahimi; Ehsan Haji Safi y Sardar Azmoun.

Portugal: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Jose Fonte y Raphael Guerreiro; William, Joao Moutinho, Manuel Fernandes y Bernardo Silva; Gonzalo Guedes y Cristiano Ronaldo.

Posibles nóminas de España vs. Marruecos:

España: David de Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba; Jorge Resurección ‘Koke’, Sergio Busquets, Francisco Alarcón ‘Isco’ y André Iniesta; David Silva y Diego Costa.

Marruecos: Munir; Dirar, Benaita, Da Costa y Amrabat; Al Ahmadi, Ziyach, Belhanda y Boussoufa; Harit y Boutaïeb.