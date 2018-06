A la misma hora y por la misma serie, la ya eliminada Polonia se medirá con Japón, conjunto que también con un triunfo avanzará a octavos sin depender de otros marcadores. Este choque será transmitido únicamente por Directv.

Posteriormente, a la 1:00 p.m., se baja el telón del cuadrangular G con el encuentro por el liderato entre Bélgica e Inglaterra, contienda que irá por los canales Caracol, RCN y Directv.

El artículo continúa abajo

Además, también a la 1:00 p.m., Panamá, escuadra dirigida por el colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, sostendrá compromiso de eliminado con Túnez. Este duelo irá en exclusiva por Directv.

Programación completa (jueves 28 de junio):

Grupo H

9:00 a.m. – Senegal vs. Colombia (Caracol, RCN y Directv)

9:00 a.m. – Japón vs. Polonia (Directv)

Grupo G

1:00 p.m. – Inglaterra vs. Bélgica (Caracol, RCN y Directv)

1:00 p.m. – Panamá vs. Túnez (Directv)

Posibles nóminas de Senegal vs. Colombia:

Senegal: Khadim Ndiaye; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Salif Sane y Moussa Wague; Idrissa Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr y Sadio Mané; Mbaye Niang y Mame Diouf.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; Carlos Alberto Sánchez, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez; y Falcao García.

Posibles nóminas de Japón vs. Polonia:

Japón: Kawashima; H. Sakai, Yoshida, Shoji y Nagatomo; Hasebe, Shibasaki, Haraguchi y Kagawa; Inui y Osako.

Polonia: Szczesny; Piszczek, Glik, Bednarek y Rybus; Krychowiak, Goralski, Blaszczykowski y Milik; Zielinski y Robert Lewandowski.

Posibles nóminas de Inglaterra vs. Bélgica:

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones y Cahill; Trippier, Loftus, Dier, Delph y Rose; Sterling y Harry Kane.

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Boyata y Vermaelen; Chadli o Januzaj, Fellaini, Witsel y Carrasco; Mertens, Eden o Thorgen Hazard; y Lukaku o Batshuayi.

Posibles nóminas de Panamá vs. Túnez:

Panamá: Jaime Penedo; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar y Erick Davis; Gabriel Gómez, Aníbal Godoy, Armando Cooper, Édgar Bárcenas y José Luis Rodríguez; y Blas Pérez.

Túnez: Aymen Mathlouthi; Dylan Bronn, Hamdi Nagguez, Yohan Ben Aloune y Ali Maaloul; Saiff Eddine Khaoui, Ellyres Skhiri, Ferjani Sassi y Fakhreddine Ben Youssef; Anice Badri y Wahbi Khazri.