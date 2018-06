Posteriormente, a las 10:00 a.m. y también únicamente por Directv, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio volverá a escena con México luego de superar 1-0 a Alemania en el inicio del grupo F. Ahora enfrentará a Corea del Sur, escuadra que viene de caer 1-0 ante Suecia.

Finalmente, a la 1:00 p.m. y por los canales Caracol, RCN y Directv, Alemania y Suecia chocarán entre sí.

El artículo continúa abajo

Programación completa (sábado 23 de junio)

07:00 a.m. – Bélgica vs. Túnez (Directv, grupo G)

10:00 a.m. – Corea del Sur vs. México (Directv, grupo F)

01:00 p.m. – Alemania vs. Suecia (Caracol , RCN y Directv, grupo F)

Posibles nóminas de Bélgica vs. Túnez:

Bélgica: Courtois; Vertonghen, Boyata y Alderweireld; Meunier, Witsel, Carrasco, Dries Mertens y De Bruyne; Eden Hazard y Romelu Lukaku.

Túnez: Mustapha; Bronn, Ben Youssef, Merieh, Maaloul; Badri, Sliti, Sassi, Khaoui, Skhiri; Khazri.

Posibles nóminas de México vs. Corea del Sur:

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Andrés Guardado, Miguel Layún y Carlos Vela o Jonathan dos Santos; Hirving Lozano; y ‘Chicharito’ Hernández o Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Choo Hyun-Woo; Lee Yong, Jang Hyun-Soo, Kim Yiung-Gwon y Park Joo-Hoo; Lee Jae-Sung, Ki Sung-yueng y Koo Ja-Cheol; Hwang Hee-Chan, Kim Shim-Wook y Son Heung-min.

Posibles nóminas de Alemania vs. Suecia:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels o Niklas Süle y Marvin Plattenhardt o Jonas Hector; Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil y Julian Draxler o Marco Reus; Thomas Müller y Timo Werner.

Suecia: Robin Olsen; Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Emil Krafth y Ludwin Augustinson; Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal y Emil Forsberg; Marcus Berg y Ola Toivonen.