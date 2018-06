Posteriormente, a las 10:00 a.m. y solo por Directv, seguirá el choque entre Nigeria e Islandia, encuentro del cual depende Argentina en gran medida para seguir con vida en la competencia, ya que una victoria del elenco islandés dejaría a los albicelestes prácticamente eliminados.

Finalmente, a la 1:00 p.m. y también exclusivamente por Directv, bajarán el telón Serbia, que viene de vencer 1-0 a Costa Rica, y Suiza, elenco que en su debut igualó 1-1 con Brasil.

Programación completa (viernes 22 de junio):

07:00 a.m. – Brasil vs. Costa Rica (Caracol, RCN y Directv; grupo E)

10:00 a.m. – Nigeria vs. Islandia (Directv; grupo D)

01:00 p.m. – Serbia vs. Suiza (Directv; grupo E)

Posibles nóminas de Brasil vs. Costa Rica:

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Paulinho; William y Coutinho; Neymar; y Gabriel Jesús.

Costa Rica: Kéylor Navas; Gamboa, Acosta, González y Duarte; Oviedo, Campbell, Borges y Guzmán; Ruiz y Ureña.

Posibles nóminas de Nigeria vs. Islandia:

Nigeria: Francis Uzoho; Abdullahi Shehu, Leon Balogun, Willian Ekong y Bryan Idowu; Oghenekaro Etebo, Wilfred Ndidi, Victor Moses y John Obi Mikel; Ahmed Musa y Odion Ighalo.

Islandia: Hannes Halldórsson; Birkir Már Saevarsson, Kári Arnason, Ragnar Sigurdsson y Hordur Magnússon; Aron Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson, Birkir Bjarnason y Rurik Gislason; Emil Hallfredsson y Alfred Finnbogason.

Posibles nóminas de Serbia y Suiza:

Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic y Aleksander Kolarov; Luka Milivojevic, Nemanja Matic, Dusan Tadic y Sergei Milinkovic; Adem Ljajic y Aleksander Mitrovic.

Suiza: Yann Sommer; Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez, Valon Behrami; Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri y Blerin Dzemaili; Steven Zuber y Haris Seferovic.