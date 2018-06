Posteriormente, a las 10:00 a.m., se abrirá la segunda fecha del grupo H con la contienda entre Japón y Senegal, selecciones que se estrenaron superando 2-1 a Colombia y Polonia, respectivamente, y que ahora lucharán por el liderato; este compromiso que se podrá observar por los canales Caracol, RCN y Directv.

Por último, a la 1:00 p.m. y también por Caracol, RCN y Directv, irá el duelo entre la Selección Colombia y Polonia.

El artículo continúa abajo

Programación completa (domingo 24 de junio):

07:00 a.m. – Inglaterra vs. Panamá (Directv; grupo G)

10:00 a.m. – Japón vs. Senegal (Caracol, RCN y Directv; grupo H)

01:00 a.m. – Polonia vs. Colombia (Caracol, RCN y Directv; grupo H)

Posibles nóminas de Inglaterra vs. Panamá:

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Delle Ali o Loftus-Cheek, Henderson, Lingard, Young; Sterling y Kane.

Panamá: Jaime Penedo; Michael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar y Éric Davis; Gabriel Gómez; Aníbal Godoy, Armando Cooper, Édgar Yoel Bárcenas José Luis Rodríguez; y Blas Pérez. D.T.: Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez (COL).

Posibles nóminas de Polonia y Colombia:

Polonia: Szczesny; Bednarek, Pazdan y Jedrzejczyk; Bereszynski, Rybus, Góralski y Krychowiak; Kownacki, Zielinski y Lewandowski.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo y Johan Mojica; Abel Aguilar, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez; Luis Fernando Muriel y Falcao García.