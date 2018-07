Brasil, con Neymar a la cabeza, se medirá con México, elenco dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, en el estadio de Samara. Este encuentro se podrá observar por los canales Caracol, RCN y Directv.

Entre tanto, la contienda entre belgas y japoneses, programada para disputarse en Rostov, se podrá seguir exclusivamente por Directv. Para este cotejo, la escuadra europea anuncia a todas sus estrellas, entre ellas: De Bruine, Mertens, Lukaku y Eden Hazard.

Los ganadores de estas 2 contiendas se encontrarán entre sí en la fase de cuartos de final.

Programación, lunes 2 de julio:

9:00 a.m. – Brasil vs. México (Caracol, RCN y Directv)

1:00 p.m. – Bélgica vs. Japón (Directv)

Posibles nóminas de Brasil vs. México:

Brasil: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda y Filipe Luis; Paulinho, Casemiro, Willian y Coutinho; Neymar y Gabriel Jesus. D.T.: Tite.

México: Guillermo Ochoa; Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Edson Álvarez y Jesús Gallardo; Miguel Layún, Héctor Herrera, Carlos Vela y Andrés Guardado; Hirving Lozano y Javier ‘Chicharito’ Hernández. D.T.: Juan Carlos Osorio (COL).

Posibles nóminas de Bélgica vs. Japón:

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Vermaelen y Jan Vertonghen; Meunier, Axel Witsel, Kevin de Bruine y Carrasco; Mertens, Lukaku y Eden Hazard. D.T.: Roberto Martínez (ESP).

Japón: Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji y Nagatomo; Haraguchi, Hasebe, Takashi Inui, Shinji Kagawa y Gaku Shibasaki; y Okazaki u Osako. D.T.: Akira Nishino.