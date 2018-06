El único compromiso del día que solo será emitido por Directv es el de la 1:00 p.m., cuando chocarán entre sí Rusia y Egipto, abriendo la segunda jornada del grupo A.

Colombia y Japón jugarán a las 7:00 a.m., mientras que Polonia y Senegal harán lo propio a partir de las 10:00 a.m.

El artículo continúa abajo

Programación completa (martes 19 de junio):

07:00 a.m. – Colombia vs. Japón (Caracol, RCN y Directv; Grupo H)

10:00 a.m. – Polonia vs. Senegal (Caracol, RCN y Directv ; Grupo H)

01:00 p.m. – Rusia vs. Egipto (Directv; Grupo A)

Rusia viene de vencer 5-0 a Arabia Saudita, mientras que a Egipto lo precede la derrota 1-0 frente a Uruguay.