A primera hora, 7:00 a.m. y solo por Dirtectv, se podrá ver el encuentro del grupo B entre Marruecos y Portugal, conjunto de Cristiano Ronaldo. El elenco africano viene de caer 1-0 ante Irán, mientras que a los lusitanos los precede un 3-3 ante España.

Posteriormente, a las 10:00 a.m. y por los canales Caracol, RCN y Directv, irá el cotejo del cuadrangular A entre Arabia y Uruguay, escuadra de Luis Suárez y Édinson Cavani. Los ‘celestes’ superaron 1-0 a Egipto en su debut y con otra victoria avanzarán a segunda fase, en tanto que el equipo africano se juega la vida tras caer es su estreno 1-0 contra Irán.

Finalmente, a la 1:00 p.m. y también exclusivamente por Directv, Irán chocará con España, bando de Andrés Iniesta y el cual busca su primer triunfo en el Mundial en el complemento de la segunda fecha del grupo B.

Programación completa (miércoles 19 de junio):

07:00 a.m. – Portugal vs. Marruecos (Directv; grupo B)

10:00 a.m. – Uruguay vs. Arabia (Caracol. RCN y Directv; grupo A)

01:00 p.m. – Irán vs. España (Directv; grupo B)

Posibles alineaciones de Portugal vs. Marruecos:

Portugal: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte y Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho y Joao Mario; Cristiano Ronaldo y Andre Silva.

Marruecos: Munir; Mendyl, Benaita, Da Costa y Al Ahmadi; Dirar, Harit, Belhanda y Ziyech; Saiss y Boutaïeb.

Posibles nóminas de Uruguay vs. Arabia:

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Diego Godín, José María Giménez y Martín Cáceres; Matías Vecino; Carlos Sánchez, Rodrigo Bentancur, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez y ; Édinson Cavani y Luis Suárez.

Arabia Saudita: Al-Mamuaiouf; Al Shahrani, Hawsawi, Othman, Alburayk; Al-Sehri, Otayf, Al-Faraj, Al-Jassim, Al Dawsari; y Al Sahlaw.

Posibles alienaciones de España vs. Irán:

España: David de Gea; Daniel Carvajal, Gerard Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba; Sergio Busquets, Jorge Resurrección ‘Koke’, Francisco Alarcón ‘Isco ‘y Andrés Iniesta; David Silva y Diego Costa.

Irán: Bereinvard; Mohammadi, Pouraliganji, Ansarifard y Rezaiean; Hajisafi, Ebrahimi, Taremi y Shojaei; Jahanbakhsh y Azmoun.