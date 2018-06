Posteriormente, a las 10:00 a.m. y por la segunda fecha del cuadrangular C, Perú, con Paolo Guerrero en la formación titular, buscará ante Francia su primer triunfo en el Mundial, pues viene de caer 1-0 ante Dinamarca y otra derrota significaría su eliminación.

Entre tanto, el equipo galo, encabezado por Griezmann y Mbapeé, saldrá por una nueva victoria que aseguré su clasificaión anticipada, ya que viene de superar 2-1 a Australia. Este cotejo se podrá ver únicamente por Directv.

El artículo continúa abajo

Finalmente, a la 1:00 p.m., llega el plato fuerte con la contienda del grupo D entre Argentina, que empató 1-1 en su debut con Islandia, y Croacia, escuadra que superó 2-0 a Nigeria y que con otro triunfo podría ir a segunda ronda de manera anticipada. Las acciones de esta confrontación irán por Caracol, RCN y Directv.

Programación completa (jueves 21 de junio):

07:00 p.m. – Dinamarca vs. Australia (Caracol, RCN y Directv; grupo C)

10:00 p.m. – Francia vs. Perú (Directv; grupo C)

01:00 p.m. – Argentina vs. Croacia (Caracol, RCN y Directv; grupo D)

Posibles nóminas de Dinamarca vs. Australia:

Dinamarca: Schmeichel; Stryger Larsen, Christensen, Kjaer y Dalsgaard; Schone, Delaney y Eriksen; Pione Sisto, Nicolai Jorgensen y Yurary Poulsen.

Australia: Ryan; Behich, Milligan, Sainsbury y Risdon; Mooy, Rogic, Jedinak y Kruse; Juric y Leckie.

Posibles nóminas de Francia vs. Perú:

Francia: Hugo Lloris; Benjamín Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernandez; Blaise Matuidi, N’Golo Kanté, Paul Pogba y Óliver Giroud; Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto ‘Mudo’ Rodríguez y Miguel Trauco; Édison Flores o Pedro Aquino, Yoshimar Yotun, Christian Cueva y André Carrillo; Jéfferson Farfán y Paolo Guerrero.

Posibles nóminas de Argentina vs. Croacia:

Argentina: Wilfredo Caballero; Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Javier Mascherano, Eduardo Salvio y Enzo Pérez o Maximiliano Meza y Cristian Pavón; Lionel Messi y Sergio Agüero.

Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Vedran Corluka y Domagoj Vida; Milan Badelj o Mateo Kovacic, Ante Rebic, Luca Modric, Iván Rakitic e Iván Perisic; y Mario Mandzukic.